'Ndrangheta sul litorale, Anzio e Nettuno a rischio scioglimento: i sindaci incontrano il prefetto

Il prefetto di Roma Matteo Piantedosi ha messo al lavoro, per le prossime 12 settimane, due commissioni che indagheranno su appalti assegnati negli anni scorsi e anche di recente dai comuni di Anzio e Nettuno. Dopo gli arresti di esponenti di 'Ndrangheta che hanno spadroneggiato sul litorale a sud di Roma per anni, infatti, non è escluso un provvedimento di scioglimento che potrà essere disposto dal capo dello Stato su proposta del ministero dell'Interno.

Le commissioni messe in campo da Piantedosi, avranno un mandato rinnovabile solo una volta per altri tre mesi, mentre al termine della loro attività i risultati delle indagini saranno esaminati dal prefetto in un arco massimo di 45 giorni. Ma l'iter potrebbe essere anche più rapido. Sotto la lente di ingrandimento il rilascio di autorizzazioni, la preparazione di bandi di gara e l’assegnazione di appalti, dalle costruzioni alla gestione dei rifiuti, dalla scuola alla sanità, fino anche alle attività balneari e più in generale imprenditoriali.

I Sindaci di Anzio e Nettuno, ognuno singolarmente, nella giornata di ieri hanno chiesto e ottenuto un incontro con il prefetto di Roma. In merito alla vicenda sulle infiltrazioni mafiose della 'Ndrangheta che ha investito "la nostra città sono il primo a volere che sia fatta al piu' presto chiarezza", ha detto in una nota il sindaco di Nettuno Alessandro Coppola.

"Tutta l'azione politica e amministrativa nel mio mandato è sempre stata votata alla trasparenza e alla legalità. Proprio per questo ho chiesto un incontro al Prefetto di Roma che dovrebbe tenersi già questo martedì - ha aggiunto il sindaco -. Il mio impegno è stato, e sempre sarà, per il bene di Nettuno. In questo momento più che mai tutti noi dobbiamo agire per l'interesse della nostra città senza polemiche o strumentalizzazioni. Riservo massima fiducia nel lavoro della magistratura. Ho dato disposizione agli uffici di dare tutto il supporto possibile alle indagini qualora fosse necessario ed io in primis sono a completa disposizione degli inquirenti nell'interesse del buon nome della nostra città".

"Ho chiesto, telefonicamente e per iscritto, di conferire prima possibile con il Prefetto di Roma. - ha aggiunto il sindaco di Anzio, Candido De Angelis - Come Amministrazione siamo a totale disposizione delle Autorità Competenti, auspicando anche l'eventuale istituzione di una Commissione di Accesso presso il Comune. Il bene della Città di Anzio ha la priorità assoluta, siamo pronti a dimostrare in ogni Sede la correttezza degli atti adottati da questa Amministrazione".