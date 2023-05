'Profeta', 'Nerone' e gli affari a Roma con il boss della 'Ndrangheta che gestiva la "coca" dei Narcos

I viaggi in camion e durante le restrizioni per il coronavirus. La droga arrivava in Calabria dal Brasile, dal Perù, dalla Colombia, dalla Bolivia e dal Messico. A Roma la cosca aveva una base solida con contatti giusti