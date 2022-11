Le mani della 'Ndrangheta su Roma: 26 arresti. Panifici e pasticcerie per controllare il territorio

Avevano messo le mani su panifici e pasticcerie, ma anche nel commercio del pesce e nel ritiro di pelli e olii esausti. Così, entrando nell'economia legale, la 'Ndrangheta aveva messo le mani su Roma. A distanza da pochi mesi dall'operazione 'Propaggine' del maggio scorso che ha dato un duro colpo ai gruppi degli Alvaro e dei Carzo disegnando una mappa dei locali in odore di 'Ndrangheta nella Capitale, la direzione investigativa antimafia ha concluso una indagini che ha permesso di arrestare 26 perosne.

Il blitz tra Roma, le altre province del Lazio e nelle province di Cosenza e Agrigento. Le 26 persone coinvolte sono indiziate di far parte di un'associazione per delinquere di stampo mafioso costituente una 'locale' di 'Ndrangheta appunto e radicata a Roma, finalizzata ad acquisire la gestione o il controllo di attività economiche in diversi settori facendo ricorso poi a intestazioni fittizie per schermare la reale titolarità delle attività.

Come fa sapere la Dia in una nota, la 'locale' era si occupava della "gestione e/o del controllo di attività economiche nei più svariati settori, ad esempio ittico, della panificazione, della pasticceria, del ritiro delle pelli e degli olii esausti, facendo poi sistematicamente ricorso ad intestazioni fittizie al fine di schermare la reale titolarità delle attività e di numerose ipotesi di attribuzione fittizia di valori".

"L'organizzazione di matrice 'ndranghetista si ripropone, alla stregua di quanto ricostruito, in termini di gravità indiziaria, dalle indagini sviluppate dal Centro Operativo D.I.A. di Roma, anche il fine di commettere delitti contro il patrimonio e l'incolumità individuale, affermando il controllo egemonico delle attività economiche sul territorio", osserva la Dia.