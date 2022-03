Licenze in Sicilia ma lavoravano a Roma: denunciati 5 autisti Ncc

Avevano ottenuto la licenza di Noleggio con conducente (Ncc) a Modica, in provincia di Ragusa, ma lavoravano stabilmente a Roma senza fare mai rientro nelle autorimesse indicate sulla documentazione. Cinque titolari di licenza Ncc sono stati così denunciati dalla polizia locale di Modica, che ha portato a termine una indagine in collaborazione con i colleghi di Roma Capitale.

La presenza "costante" a Roma dei veicoli Ncc indagati è stata confermata dai ripetuti accessi alle zone traffico limitato dell'aeroporto di Fiumicino. I cinque intestatari di licenza, di cui quattro residenti a Roma e uno a Siracusa, avevano indicato Modica come luogo di rientro dei mezzi in autorimessa ma in realtà non facevano mai ritorno in Sicilia: ora sono indagati per concorso in falso ideologico.