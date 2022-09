Ncc senza licenza procaccia clienti all'uscita dell'aeroporto

Nonostante non avesse alcuna licenza, stava procacciando clienti all'esterno dell'aeroporto di Fiumicino. A pizzicare l'abusivo, sono stati i carabinieri che stavano sorvegliando l'area del Terminal 3.

L'uomo è stato multato per un importo totale di 2.064 euro. Nel corso delle verifiche sul conto dell'autista, i carabinieri hanno accertato che era sprovvisto di alcuna autorizzazione per effettuare il noleggio con conducente, quindi i militari hanno provveduto a notificargli un ordine di allontanamento per 48 ore dallo scalo aeroportuale e inoltre lo hanno sanzionato per un importo di 100 euro.

Furti al duty free

I controlli dell'Arma non hanno riguardato solo l'esterno dello scalo. Al duty free della zona delle partenze, tre viaggiatori hanno tentato di superare le casse senza pagare diversa merce che avevano occultato all'interno dei loro bagagli. Notati dal personale di vigilanza che ha prontamente allertato i militari, sono stati trovati in possesso di confezioni di prodotti di profumeria del valore di diverse centinaia di euro. Tutti e 3 i fermati sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per tentato furto.