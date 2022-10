Ncc abusivo fuori dall’aeroporto: multa da oltre 2.000 euro

Oltre 2.000 euro di multa per un autista Ncc che stava procacciandosi clienti fuori dall’aeroporto Leonardo Da Vicini di Fiumicino senza avere le autorizzazioni.

A scoprirlo sono stati i carabinieri, impegnati nei regolari controlli nello scalo romano. L’uomo era fermo fuori dall’uscita del Terminal 3, agli arrivi, e avvicinava la folla di viaggiatori in cerca di un trasporto in direzione Roma offrendo una corsa. I militari lo hanno individuato e allontanato, facendo scattare una sezione amministrativa da 2.064 euro e l’ordine di allontanamento per 48 ore dallo scalo, sulla base della viola degli articoli 3 e 4 dell’ordinanza Enac 10/2017.

Nel corso degli stessi controlli, ma interni all’aeroporto, i carabinieri hanno anche fermato un 38enne romano che dopo essere entrato al duty free ha provato a superare le casse senza pagare diversa merce che avevano nascosto nel bagaglio a mano. È stato notato dal personale di vigilanza, che ha subito allertato i militari. La merce, del valore di circa 100 euro, è stata recuperate e riconsegnata, l’uomo denunciato per tentato furto.