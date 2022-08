Ncc abusivi davanti all'aeroporto, multati per oltre 4 mila euro

Continuano i controlli anti ncc abusivi davanti all'aeroporto di Fiumicino. Nel pomeriggio di martedì, presso il terminal 1, nel corso di uno specifico servizio finalizzato a contrastare l'esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico non di linea, i carabinieri hanno sanzionato due autisti addetti al servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone, sorpresi mentre procacciavano, senza averne titolo, clienti tra i passeggeri in transito all’interno dello scalo.

I due abusivi sono stati sanzionati amministrativamente per un importo totale di 4.128 euro. L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal comando provinciale dei xarabinieri di Roma e fortemente voluto dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi.