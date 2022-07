Ncc abusivi all'aeroporto di Fiumicino, multe per 10 mila euro

Cercavano clienti offrendogli un servizio, pure non avendo i permessi. Prosegue la lotta dei carabinieri della compagnia Aeroporti di Roma contro gil Ncc abudivi, davanti all'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino.

Le verifiche si sono concentrate presso l'uscita del Terminal 3 dove, negli ultimi giorni, è sempre maggiore la presenza di turisti in arrivo nella Capitale per l'estate. E proprio tra la folla di passeggeri in cerca di un trasporto per il centro città che i carabinieri hanno sorpreso 5 persone mentre procacciavano clienti, offrendo servizi di Ncc senza averne titolo, contendendosi i turisti con gli altri servizi di trasporto, stazionando davanti ai Terminal. Gli abusivi sono stati multati per un importo totale di 10.320 euro.