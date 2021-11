A caccia di clienti all'aeroporto, ma sono irregolari. Multa e fermo amministrativo per 3 autisti Ncc

Tre fermi amministrativi effettuati dalla Polizia Locale di Fiumicino, in aeroporto, nella sola giornata di mercoledì 3 novembre. Ad essere sottoposti a fermo, tre NCC (due licenze del comune di Roma ed una del comune di Fonte Nuova) che operavano irregolarmente. In tutti e tre i casi si è trattato di procacciamento di clienti sul posto senza la prescritta prenotazione del servizio.

"Questo tipo di infrazione, purtroppo molto comune, continua a generare malcontento e danneggia tutti i noleggiatori e tassisti che operano garantendo un servizio pubblico nel rispetto delle regole - sottolinea la comandante della Polizia Locale, Daniela Carola -. La nostra attenzione, come dimostrano i numeri, è massima ed integrata nella cornice di safety aeroportuale in collaborazione con tutte le forze di polizia presenti, così come dalla Autorità aeroportuale ed il gestore. Il nostro doveroso impegno è, inoltre, stimolato dall'amministrazione comunale, sempre sensibile al tema della legalità".

Solo nell’ultimo mese salgono a 10 i fermi amministrativi effettuati dalla Squadra Vetture di Polizia Locale in operazioni di contrasto all'abusivismo, con altrettanti verbali contestati per infrazioni al Codice della Strada e alle specifiche ordinanze dell’Autorità aeroportuale.