Due navi di Ong al porto di Civitavecchia

Due navi Ong a Civitavecchia. Sono ore di lavoro, tensione e accoglienza nel comune portuale del litorale a nord della provincia di Roma. Trentuno migranti sono sbarcati oggi dalla nave Aita Mari (della Ong Salvamento Maritimo Humanitario). Sono stati recuperati a bordo di una piccola barca di legno. Tra loro anche donne incinte, bambini e neonati.

A supportarli due tendoni della Croce Rossa con le ambulanze e la Asl Roma 4 che si sono occupati dell’aspetto sanitario. Poi le forze dell'ordine, con la guardia costiera, la polizia, la guardia di finanza, i carabinieri e la protezione civile.

Domenica, poco prima di mezzogiorno, è invece previsto l'arrivo della seconda nave, la Life Support di Emergency, battente bandiera panamense, con 156 persone a bordo, tratte in salvo in due distinte operazioni di soccorso. Prima è stato intercettato un barcone di legno di circa 7 metri, sovraffollato (46 uomini di cui 3 minori) e perciò instabile. I migranti provenivano da Bangladesh, Pakistan, Sudan, Eritrea ed Egitto.

Concluse le operazioni di salvataggio, l'equipaggio della Life Support ha informato le autorità e ha chiesto un porto sicuro per lo sbarco. Mentre attendeva una risposta, alle 8.30 del mattino di ieri ha individuato un'altra imbarcazione in difficoltà, un gommone grigio di una decina di metri. Trasportava 110 persone, tra le quali 26 minori non accompagnati. Gambia, Chad, Camerun, Senegal, Mali, Nigeria, Costa d'Avorio, Guine Konakri i Paesi di provenienza.

Il piano di sbarco e di registrazione delle persone che arriveranno a Civitavecchia, di cui 36 bambini per la maggior parte non accompagnati, è stato messo a punto. Si tratta del primo sbarco Ong al porto di Civitavecchia.