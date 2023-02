La nave Emergency con 156 migranti arrivata a Civitavecchia

Ha attraccato nel porto di Civitavecchia la nave Life Support di Emergency, con a bordo 156 naufraghi tratti in salvo durante la notte e la prima mattina del 16 febbraio. È stato il secondo sbarco nel "porto sicuro" del Lazio dopo quello di ieri. Tra di loro ci sono due donne, tre bambini tra i 7 e i 10 anni e 28 minori non accompagnati.

Prima dello sbarco, c'è stata a bordo la prevista ispezione dei sanitari dell'Usmaf. Ad accogliere i migranti al porto, dove sono state disposte tende della Croce Rossa, c'è il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, e il vescovo Gianrico Ruzza, e una delegazione di studenti che espone uno striscione con la scritta "Welcome". Presenti anche esponenti dei Verdi e di Europa Verde.

Ieri, le prime operazioni si sono svolte "in maniera precisa, gli uomini di forze dell'ordine, Capitaneria e sanità marittima hanno lavorato con grande professionalità e umanità", ha detto il sindaco Tedesco: "Il Comune si è fatto carico di sei minori non accompagnati, che si trovano ora sul territorio in attesa della destinazione finale. Se ne stanno occupando i nostri Servizi sociali, che hanno svolto un grande lavoro assicurando in questa fase accoglienza anche ai minori non accompagnati che arriveranno domani a bordo della Life support".