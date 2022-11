Natalie nei guai: la trans del caso Marrazzo devasta un bar

Ha devastato un bar dopo aver cercato di estorcere denaro al titolare dell'esercizio commerciale. Nuovi guai giudiziari per Natalie, all'anagrafe Josè Alexander Vidal Silva, la transessuale brasiliana supertestimone al processo Marrazzo. La cittadina brasiliana è stata arrestata in zona Tomba di Nerone, a Roma Nord, dopo aver danneggiato un locale di via del Casale Ghella. A fermarla gli agenti del commissariato Flaminio di polizia. Per lei le accuse sono tentata estorsione e danneggiamento.

I fatti nella tarda mattinata di lunedì quando Natalie si è presentata all'interno del bar pretendendo una somma di denaro relativa - a suo avviso - ad una presunta richiesta di cocaina. Soldi per mettere a tacere quella voce. Le sue pretese economiche non sono però state soddisfatte. Da qui la reazione di Natalie che - dopo aver impugnato un coltello da dietro il bancone - ha minacciato il titolare.

Come una furia la 50enne sudamericana ha quindi cominciato a lanciare sedie e tavolini danneggiando l'arredo del bar. Richiesto l'intervento al 112 Natalie è stata poi fermata dalla polizia. Identificata in Jose Alexandre Vidal Silva è stata arrestata con la sua posizione al vaglio delll'autorità giudiziaria.

Supertestimone del caso Marrazzo

Era il 3 luglio del 2009 quando Natalie salì alla ribalta delle cronache cittadine e nazionali per il caso Marrazzo. Un video scandalo girato da alcuni carabinieri in cui l'allora governatore della Regione Lazio appariva in compagnia di una transessuale, Natalie apppunto, nell'appartamento di via Gradoli ai Due Ponti. L'attuale 50enne divenne poi supertestimone al processo che si tenne nella aule di piazzale Clodio.