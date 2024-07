Omicidio Cerciello Rega, Natale Hjorth ai domiciliari a Fregene. La vedova del carabiniere "sconvolta e sfiduciata"

La seconda corte di Assise di Appello di Roma ha accolto l'istanza della difesa e concesso gli arresti domiciliari a Gabriele Natale Hjorth, il giovane americano nei cui confronti i giudici hanno ridotto la pena a 11 anni e 4 mesi nel processo per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. L'americano sconterà la pena nella casa della nonna a Fregene.

Nel processo di Appello bis l'autore materiale dell'omicidio, l'altro americano Lee Elder Finnegan, era stato condannato a 15 anni e due mesi di carcere. Per Hjort, che ha scontato in carcere già quasi metà della condanna, i giudici hanno disposto i domiciliari con il braccialetto elettronico e il divieto di comunicare con l'esterno.

La delusione della vedova di Cerciello

Delusa della decisione la vedova del carabiniere, Rosamaria Esilio che ha reso noto il suo pensiero attraverso l'avvocato Massimo Ferrandino: "Lo sconcerto è tanto dopo la decisione della seconda Corte d'assise di Roma. Rosamaria è totalmente sconvolta dalla notizia che ha appreso. Come sua abitudine, non intende commentare, ma è pervasa da un profondo senso di sfiducia".

"Non conosciamo ancora le motivazioni che la corte ha preso per ridurre drasticamente le pene ai due americani e già uno dei due viene mandato ai domiciliari nella splendida cornice di Fregene - aggiunge il penalista -. Mario Cerciello Rega, valorosissimo servitore di Stato, è morto sotto i colpi di undici coltellate, ma evidentemente non si era inteso che i fendenti non fossero terminati il 26 luglio di cinque anni fa…Viene piuttosto voglia di pensare che ci sia 'una Giustizia al contrario'".

La polemica politica

Saputa la notizia il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri ha annunciato che si muoverà con una "interrogazione urgente": "Chiedo al Ministro della Giustizia Nordio di disporre in via immediata un'ispezione sulla Corte di Appello di Roma. Nonostante la condanna a 11 anni, peraltro irrisoria, decisa in sede di appello e nonostante il fatto che questo americano non abbia risarcito in alcun modo i familiari del maresciallo Cerciello, come ha eccepito l'ottimo avvocato Coppi, è stata disposta l'uscita dal carcere. Si tratta di una decisione vergognosa".

Più morbido il capogruppo di AVS in commissione Giustizia Devis Dori, dopo le polemiche sollevate dall'accoglimento della richiesta di misura cautelare degli arresti: "E' stata solo applicata la legge che agevola in tutti i casi possibili le misure alternative al carcere. Tanto stupore per nulla, non è stato mica graziato. Le carceri sono sovraffollate, dovremmo usare al massimo tutti gli strumenti della carcerazione alternativa".