Scavalca dal balcone e si nasconde nell'armadio, non poteva avvicinasi alla casa del padre

È entrato di soppiatto in casa dell'anziano padre. Un 72enne al quale il figlio non poteva avvicinarsi dopo averlo maltrattato e costretto a sporgere denuncia. Il 36enne romano è però tornato alla carica ed è finito in manette.

La scorsa notte, a seguito di una chiamata giunta al 112, i carabinieri della stazione di Vitinia sono intervenuti presso l’abitazione della vittima, a Dragona, dopo che il figlio ha scavalcato il muro di cinta per poi entrate dal balcone e nascondersi all’interno di un armadio in una stanza. L’uomo è stato bloccato e portato in caserma.

L’arresto è stato convalidato e, dopo la richiesta di aggravamento della misura, visti i pregressi e le reiterate violazioni accertate, il tribunale di Roma ha emesso un’ordinanza che dispone per l’uomo la custodia cautelare in carcere.