Nasconde reperti archeologici in casa di età romana repubblicana e imperiale

Anfore, statue, materiali in ceramiche e brocche. Il tutto di grande valore risalente all'età romana repubblicana e imperiale, probabilmente appartenente al patrimonio artistico dello Stato. È quando è stato ritrovato dai poliziotti del commissariato Monteverde e dai carabinieri Tutela Patrimonio Culturale intervenuti in un'abitazione nel quartiere romano di Monteverde in ausilio a un ufficiale giudiziario per un pignoramento di beni.

Arrivati sul posto gli operanti delle forze dell'ordine hanno trovato ben 55 reperti che sono stati sequestrati. E 32 di questi sono risultati autentici. Deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria per ricettazione di beni culturali il proprietario dell'immobile.