Nasconde droga nel vano ascensore: arrestato pusher a Santa Palomba

Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il 57enne arrestato dai carabinieri della stazione di Roma Divino Amore nella nota piazza di spaccio di Santa Palomba, in via dei Papiri. Impegnati in un servizio perlustrativo i carabinieri transitando presso il comprensorio di case popolari di via dei Papiri hanno notato la presenza di un uomo appoggiato all’ascensore nell’androne di una palazzina. Alla vista dei carabinieri lo stesso ha iniziato a correre rapidamente sulle scale per sottrarsi al controllo.

Inseguito dai carabinieri, l’uomo è stato immediatamente bloccato e, sottoposto a perquisizione personale, ed è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina e denaro contante. Tra l’altro, il forte odore di hashish proveniente dal vano dell’ascensore dove l’uomo era appostato, ha consentito ai carabinieri di rinvenire e sequestrare ulteriori 70 g di hashish ed un bilancino di precisione, necessario per lo spaccio al dettaglio.

L’indagato, quindi, è stato condotto presso il Tribunale di Roma per la celebrazione del rito direttissimo nel corso del quale l’arresto è stato convalidato.