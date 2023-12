Fermato in auto, nasconde cento dosi di cocaina pronte per lo spaccio

Nascondeva in auto e in casa droga pronte per lo spaccio. Più di 100 dosi di cocaina e hashish. A scoprire gli affari di un uomo di 51 anni sono stati i carabinieri della stazione di Colleferro che hanno arrestato un 51enne gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo, a bordo della sua auto, è stato fermato e sottoposto a un controllo. Perquisito, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina. In casa, invece, i militari dell'Arma hanno trovato altri sette grammi della stessa sostanza dalle cui analisi è emerso che potevano ricavarsi oltre 100 dosi, 3 grammi di hashish oltre a materiale per il confezionamento e il taglio nonché una somma di circa 2000 ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il 51enne, al termine dell'udienza di convalida dell’arresto, avvenuta venerdì 15 dicembre, è stato condannato a 9 mesi di reclusione con pena sospesa e a 1.600 euro di multa oltre alla confisca della somma di denaro in sequestro.