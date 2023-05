I nas chiudono due locali al centro di Roma per carenze igieniche

Un ristorante e una pizzeria/gelateria sono stati chiusi dal gruppo nas dei carabinieri di Roma, a causa delle gravi situazioni igienico sanitarie riscontrate. Il blitz ha riguardato i ristoranti e i bar presenti intono a Fontana di Trevi e vie limitrofe. I militari, affiancati dal personale della Asl Rm 1 e dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, hanno contestato irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario, nonché accertato irregolarità sulla tracciabilità e conservazione degli alimenti.

In tutte le attività gastronomiche sono state riscontrate "irregolarità più o meno gravi relative a violazioni delle norme sul commercio e alla mancata attuazione del piano di autocontrollo", spiegano i nas.

Contestualmente, sono state effettuate delle "prescrizioni per il ripristino delle condizioni strutturali ed igieniche delle predette attività. A seguito dei controlli, sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di oltre 28mila euro e sequestrati diversi quantitativi di alimenti. Il valore delle attività di ristorazione per le quali è stata disposta l'immediata chiusura è di circa 4 milioni di euro", sottolineano i militari del gruppo speciale.