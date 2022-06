L'uomo narcotizzato e rapinato in casa

Si è svegliato con un forte mal di testa e l'amaro in bocca. Una notte strana quella vissuta da un uomo residente in un'abitazione a Casal Bruciato, resosi conto di avere dei rapinatori in casa non è infatti riuscito ad alzarsi per poi accorgersi il mattino dopo di essere stato derubato. Vittima un 49enne, narcotizzato mentre dormiva nel suo letto da una banda di ladri che hanno poi fatto perdere le proprie tracce.

L'intervento degli agenti del commissariato Sant'Ippolito alle 6:00 di martedì 28 giugno da un'abitazione nel IV municipio Tiburtino. A chiamare il 112 il proprietario di casa. Una volta nell'appartamento gli investigatori hanno accertato il furto di due portafogli che il 49enne aveva in casa, uno contenente 1600 e l'altro 600 euro.

Illeso, il 49enne non è stato costretto a ricorrere alle cure mediche. Sul furto indagini in corso da parte della polizia.