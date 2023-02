Adesivi Nutella e Louis Vuitton sul carico di hashish: arrestato narcos proveniente dalla Spagna

Trentadue anni, marocchino, proveniente dalla Spagna. In più una notizia: è dedito a spacciare nella sua casa dei Castelli. Tanto è bastato per mettere gli agenti del commissariato San Lorenzo sulle tracce di quello che poi si è rivelato essere un vero e proprio narcos.

Appresa la notizia dell'attività di spaccio presso un immobile di Colonna, i poliziotti hanno avviato dei servizi di osservazione. Una volta individuata l’abitazione e notato l’uomo uscire di casa, lo hanno bloccato facendo irruzione nello stabile. Una volta all’interno sono stati rinvenuti, occultati nella camera da letto, 40 chili di hashish, 132 grammi di cocaina e 20 mila euro in contanti, mentre in uno sgabuzzino sempre di pertinenza dell’abitazione, ulteriori 6.6 chili di hashish. Ultimati gli accertamenti l’uomo è stato portato presso gli uffici di polizia dove è stato arrestato.

In sede di udienza di convalida il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Velletri ha convalidato l’operato dei poliziotti applicando nei confronti dell’uomo la misura della custodia cautelare in carcere.