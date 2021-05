Musica a tutto volume in piazza durante il coprifuoco, residenti esasperati chiamano la polizia

Li hanno tollerati una prima notte, pensando fosse un episodio isolato. Tornati qualche sera dopo nella stessa piazza i residenti, una volta ricominciati gli schiamazzi notturni in pieno coprifuoco, hanno quindi chiamato la polizia mettendo fine agli incontri di una comitiva di ragazzi. Succede in Prati, dove stanotte gli agenti hanno sanzionato un gruppo di 20enni, trovati in piazza ad ascoltare musica a tutto volume, nonostante i divieti imposti dal Dpcm per contrastare la diffusione del Coronavirus,

Ad essere ringraziati dagli abitanti di piazza dei Prati degli Strozzi i poliziotti del Commissariato Prati, diretto da Filiberto Mastrapasqua. Intervenuti intorno alle 2:30 della notte fra il 13 ed il 14 maggio nella piazzetta del I Municipio gli agenti hanno identificato e sanzionato 7 giovani, tutti 20enni. Rimandati a casa per loro è scattata una multa da oltre 400 euro.