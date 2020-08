Musei Vaticani, per entrare si rispetta la coda: multa salata per un “saltafila”

Ammirare le bellezze custodite all’interno dei Musei Vaticani ha un costo. Oltre al prezzo del biglietto, spesso, è necessario affrontare anche una lunga coda.

L’attesa dei turisti, talvolta lunga, finisce per alimentare un mercato sommerso. Quello della vendita di biglietti da parte dei cosiddetti “saltafila”. Si tratta però di un’attività illegale che, pertanto, non va incoraggiata. Ed al contrario è soggetta a specifiche sanzioni. Anche molto salate.

Durante un controllo a contrasto delle attività non autorizzata di intermediazione e promozione di tour turistici nella zona di viale Vaticano, una pattuglia del I Gruppo Centro “ ex Prati” della Polizia Locale di Roma Capitale ha sanzionato un cittadino di 44 anni intento a vendere ad alcuni turisti biglietti per l'ingresso ai musei.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli agenti, dopo aver osservato i movimenti dell’uomo intento a procacciare i clienti, lo hanno fermato e sanzionato di 400 euro secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana per l’attività abusiva di “saltafila”.