Nuovo blitz di Ultima Generazione: in 30 bloccano il Muro Torto. Attivisti incollati alla strada

Nuovo blitz degli ambientalisti di Ultima Generazione. Nel pomeriggio di oggi, sabato 18 maggio, intorno alle 16.30, trenta attivisti hanno bloccato viale del Muro Torto, in direzione piazzale Flaminio, all'altezza del ponte che attraversa Villa Borghese. Con conseguenti disagi per gli automobilisti. Durante l'azione, i manifestanti hanno esposto striscioni con la scritta "Fondo riparazione", riferito, appunto alla richiesta di un fondo per rimediare ai danni delle catastrofi climatiche. Due manifestanti, in particolare, si sono incollati alla strada. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei gruppi II Parioli e Sapienza della polizia locale. Gli agenti hanno dovuto procedere alla chiusura di viale del Muro Torto da Piazzale Brasile con la conseguente deviazione del traffico proveniente da Corso d’Italia, in direzione di viale San Paolo del Brasile. Le pattuglie sono tuttora impegnate nella gestione della viabilità. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia di Stato.

I precedenti

L’azione segue quella di giovedì 16 maggio, quando gli attivisti hanno preso di mira le vetrine dei negozi di lusso in via dei Condotti, come Bulgari, Prada, Cartier, Yves Saint Laurent e Armani, imbrattandole. Sono state 13 le persone fermate. Martedì 14, invece, gli ambientalisti avevano svolto la stessa azione in via del Corso. Ultima Generazione aveva rivendicato l’azione su Instagram, con queste parole: "Creiamo disturbo perché il silenzio sulla crisi climatica e sociale deve essere rotto e le parole difficili da ascoltare devono essere dette", scrivono sui social dove aggiungono: "Non smetteremo di creare rumore e fastidio fino a che non ci sarà dato una risposta commisurata".

Le richieste degli ambientalisti

Ma cosa chiedono gli attivisti di Ultima Generazione? "Abbiamo bisogno di un piano di adattamento che sia in linea con la reale emergenza che sta affrontando il nostro paese. La nostra richiesta è di un Fondo Riparazione preventivo, permanente e partecipato da prevedere annualmente nel bilancio dello Stato. I soldi dovranno essere ottenuti attraverso l'eliminazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD), la tassazioni degli extra-profitti delle compagnie fossili, il taglio di stipendi premi e benefit ai loro manager, delle enormi spese della politica e delle sempre più ingenti spese militari. Per questo continueremo a scendere in strada, a fare azioni di disobbedienza civile nonviolenta, assumendoci la responsabilità delle nostre azioni, affrontando la repressione, tribunali e processi".