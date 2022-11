Perdita d'acqua al Muro Torto: galleria chiusa e traffico in tilt a Roma

Traffico in tilt e code chilometriche venerdì mattina sulla via Nomentana ed a piazzale Flaminio a causa della chiusura del Muro Torto dall'ingresso del sottovia Ignazio Guidi. A determinare l'interdizione della galleria che collega piazzale Flaminio a Castro Pretorio e la zona del Policlinico una perdita d'acqua avvenuta poco dopo la mezzanotte nel sottopasso alla prima biforcazione a partire dalla via Nomentana

Una mattinata di passione, favorita anche dallo sciopero dei mezzi pubblici proclamato per questo 11 novembre. Come mostra LuceVerde nell'area del Muro Torto si registra traffico intenso con ripercussioni in tutte le strade ed i quartieri vicini: Flaminio, Pinciano, Trieste, Nomentano e Parioli. Intervenuti sul posto i tecnici Acea per riparare il guasto sul posto per regolare la viabilità e gestire il traffico gli agenti dei gruppi Parioli e Sapienza della polizia locale di Roma Capitale.

Poco dopo le 9:30 la galleria è stata riaperta in direzione Flaminio con il traffico che ha ripreso a scorrere. Tecnici a lavoro per ripristinare la normale viabilità anche in direzione Policlinico con ripercussioni in direzione di viale Castro Pretorio e la zona di corso d'Italia e piazza Fiume.