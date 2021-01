Muro Torto, lavori di manutenzione: strada chiusa per una notte

Dalle 21.00 del 4 gennaio 2021 alle 05.30 del 5 gennaio 2021 nella fascia oraria 21.00 - 05.30, Viale del Muro Torto in entrambe le direzioni è chiusa al transito veicolare per lavori di manutenzione.

Queste le chiusure. Sottovia Ignazio Guidi: divieto di transito su tutta la sede stradale con direzione e verso da viale del Policlinico a corso d’Italia, comprese le rampe di accesso da via Nomentana e da piazza della Croce Rossa. Corso d'Italia: divieto di transito su tutta la sede stradale del sottovia veicolare con direzione e verso da sottovia Ignazio Guidi a viale del Muro Torto, compresi gli accessi provenienti dalla carreggiata di superficie di corso d’Italia stesso. Piazzale Flaminio: divieto di transito su tutta la sede stradale nel tratto direzione e verso da via Luisa di Savoia a viale del Muro Torto. Via Luisa di Savoia: divieto di transito nel tratto con direzione e verso da via Maria Adelaide a Via Principessa Clotilde. Divieto di transito nel tratto con direzione e verso da via Principessa Clotilde a piazzale Flaminio