Uomo aggredisce agente della Polizia locale: arrestato un ventitreenne

La Polizia ha arrestato un uomo di 23 anni che ha aggredito un agente in via Pretoriano. L'agente aggredito è stato portato all'ospedale Santo Spirito per ricevere le cure

Sabato 3 luglio, in via Pretoriano la Polizia Locale di Roma Capitale ha arrestato un uomo che ha tentato di strangolare un agente. L’agente aggredito faceva parte del I Gruppo Centro ex Trevi ed era impegnato insieme a mezzi e personale Ama nelle operazioni di pulizia di un’area verde adiacente le Mura Aureliane. Queste operazioni fanno parte dell'insieme delle attività previste per contrastare i fenomeni di degrado sul territorio capitolino.

Agente aggredito

Nell'area, dove erano presenti masserizie e rifiuti la Polizia ha iniziato le operazione di identificazione e assistenza nei confronti delle persone straniere rinvenute sul posto. Durante queste attività un uomo di 23 anni ha aggredito l’agente afferrandolo al collo.

Il peggio è stato evitato grazie all’intervento dei caschi bianchi che hanno fermato l’aggressore che sferrava calci e pugni e cercava di darsi alla fuga. Il 23enne originario della Guinea è stato arrestato con l’accusa di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’agente aggredito è stato ferito e trasportato all'ospedale Santo Spirito per ricevere le cure necessarie.