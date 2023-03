Muratore trovato morto nella casa che stava ristrutturando, disposta l'autopsia

Giallo in un appartamento a Torpignattara dove è stato trovato il corpo privo di vita di un muratore. A scoprirlo un collega di lavoro. Trentanove anni, romano, sul corpo del lavoratore non sono stati trovati evidenti segni di violenza. L'autorità giudiziaria ne ha però disposto l'autopsia al fine di fugare ogni dubbio sulle cause della morte.

È stato un collega del 39enne a trovarlo disteso in terra nell'appartamento di via Francesco Paciotti dove i due stavano eseguendo dei lavori di ristrutturazione poco dopo le 17:00 di martedì 28 febbraio. Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Esquilino di polizia e il personale del 118 che nulla hanno potuto per il 39enne, se non constatarne la morte. Sul corpo del lavoratore il medico legale non ha trovato evidenti segni di violenza. Informata l'autorità giudiziaria che ha disposto l'autopsia.

Fra le ipotesi quella che l'uomo possa essere deceduto in seguito a un malore, con gli inquirenti che in attesa degli esiti dell'esame autoptico non escludono nessuna ipotesi. Sul caso indagano gli agenti del commissariato Porta Maggiore di polizia.