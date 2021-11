Municipio XII, inizia l'era di Elio Tomassetti: "Lavoriamo in modo coordinato per migliorare il territorio"

Si è tenuta martedì 9 novembre la prima seduta del nuovo consiglio del Municipio XII, nella sala "Caduti di Forte Bravetta" in via Fabiola 14. Inizia così una nuova stagione per il territorio, con Elio Tomassetti presidente, grazie agli oltre 34.000 voti (66,5%) ottenuti al ballottaggio del 17 e 18 ottobre. Il dem ha avuto la meglio sul candidato del Centrodestra, Pietrangelo Massaro (Forza Italia) che si è fermato a al 33,50% ovvero poco più di 17.000 preferenze.

Presidenza dell'aula: voto con "giallo"

Come da prassi, dopo la ratifica della nomina del nuovo minisindaco, i consiglieri sono stati chiamati ad eleggere (a scrutinio segreto) il presidente dell'aula, ruolo che per la prima seduta e fino alla nuova nomina è stato ricoperto dal Pd Mario Sala in qualità di consigliere "anziano", poiché primo degli eletti. A spuntarla è stato Fabio Magrini, l'unico rappresentante di Sinistra Civica Ecologista a via Fabiola, con 13 voti. Sono state ben 12 le schede bianche. Essendo la maggioranza composta da 16 consiglieri - presidente del Municipio incluso - significa che in tre non hanno ritenuto di esprimere la loro preferenza. Dai banchi dell'opposizione, dal punto in cui siedono Fratelli d'Italia e Lega, durante lo spoglio si è levata qualche voce polemica: "Iniziamo bene".

Vicepresidenti: Di Domenico e Massaro

Nessuna grossa sorpresa, invece, per quanto riguarda l'elezione dei due vicepresidenti: vicaria sarà la Pd Laura Di Domenico (15 voti), mentre per l'opposizione è stato eletto Pietrangelo Massaro (5 voti). Tre voti sono andati all'ex assessore della giunta Crescimanno ed esponente Cinquestelle Alessandro Galletti. Due le schede bianche. "Grazie per la fiducia, sono emozionata - il breve intervento della nuova vicepresidente -, mi auguro lavoreremo tutti insieme per far rifiorire questo territorio. Maggioranza e opposizione, siamo tutti una bella squadra". Emozione anche per Massaro: "Sono quasi commosso - le sue parole -, vado a ricoprire un ruolo importante. Ringrazio chi ha creduto in me e posso garantire che amo la politica come servizio e la onorerò finché mi sarà concesso".

Tomassetti ha annunciato che presenterà ufficialmente la giunta durante il prossimo consiglio - ma la squadra dovrebbe essere resa nota già domani, mercoledì 10 novembre - quando verranno anche votate le linee programmatiche. "Auguro buon lavoro a tutti - ha dichiarato il minisindaco dopo aver giurato - e in particolare all'ufficio di presidenza appena eletto. Lavoreremo in maniera coordinata tra tutte le forze politiche per migliorare la città e questo territorio".