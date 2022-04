I banchetti abusivi vista fontana di Trevi: multe per 44mila euro

Banchetti abusivi vista Colosseo e fontana di Trevi. Prosegue il piano di controllo dei carabineiri finalizzato ad arginare i fenomeni di degrado e di illegalità nelle zone a maggiore interesse turistico del Centro Storico della Capitale.

E’ in questo contesto che si inquadra l’attività svolta dai militari del comando Roma piazza Venezia che, nella sola giornata di domenica, hanno sorpreso e sanzionato 8 venditori ambulanti abusivi - tutti cittadini del Bangladesh di età compresa tra i 34 e 49 anni, nella Capitale senza fissa dimora - che avevano allestito le loro bancarelle nelle zone dell'anfiteatro Flavio e di fontana di Trevi.

Nei loro confronti, i militari hanno elevato sanzioni per un importo complessivo di 44.000 euro ed emesso l’ordine di allontanamento dalle zone interessate e, in generale, dal Centro Storico per 48 ore.

I carabinieri hanno sequestrato decine di articoli consistenti in sciarpe, power bank, aste per selfie e cubi in vetro trasparente contenenti foto del Colosseo.