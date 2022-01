Mancata tracciabilità e alimenti congelati sospetti, multati due ristoratori

Mancata tracciabilità degli alimenti e prodotti congelati conservati senza rispetto del protocollo di sicurezza (Haccp). Questo quanto costato delle multe salate a due ristoratori del centro storico della Capitale.

La scoperta da parte dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Centro e della stazione di San Lorenzo in Lucina con l'assistenza dei militari del Nas. Proprio in tale contesto gli investigatori hanno multato il titolare di un ristorante in zona Campo de' Fiori ed uno di un ristorante nel rione Colonna, il primo per un totale di 7.834 euro ed il secondo per 2.000 euro, entrambi per carenze igienico sanitarie dei locali, con i due esercizi commerciali segnalati alla Asl competente per omessa applicazione dei sistemi autocontrolli.

Al termine degli accertamenti sono pertanto stati sequestrati 20 chili di alimenti di vario genere.