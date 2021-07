Ncc illegali a caccia di clienti all'aeroporto, elevate multe per 8mila euro

Via dell'Aeroporto di Fiumicino

Procacciavano clienti all'interno dell'aeroporto senza aver nessuno titolo per farlo. A bloccare e multare quattro autisti Ncc i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma che hanno intensificato, in vista dell’aumento del traffico della stagione estiva, le attività di controllo delle aree aperte al pubblico maggiormente sensibili dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino e della circolazione stradale lungo i viali antistanti i Terminal.

Nel corso dei servizi predisposti negli ultimi giorni, nelle fasce orarie di maggior afflusso di passeggeri, i militari hanno sorpreso quattro autisti addetti al servizio di noleggio con conducente che procacciavano clienti all’interno dell’aerostazioni, privi del necessario titolo autorizzativo, elevando sanzioni per un totale di oltre 8.000 euro.

Furti al duty-free

Inoltre, all’interno dell’Aeroporto, i Carabinieri hanno denunciato una 25enne italiana e una 40enne di cittadinanza romena, per tentato furto ai danni di un duty-free shop. Le donne in distinte occasioni avevano sottratto ed occultato alcune confezioni di profumi e articoli di cosmesi, per un valore superiore ai 400 euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita alle ignare commesse del negozio.