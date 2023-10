Schiamazzi notturni e musica a tutto volume nei quartieri della movida, piovono multe

Malamovida nel mirino della polizia locale. Molteplici i controlli effettuati nella serata di venerdì 13 ottobre da parte delle pattuglie nei quartieri della vita notturna capitolina. Centro storico, Pigneto e quartiere Monti le zone che sono state interessate, dove gli agenti hanno svolto 35 controlli di polizia amministrativa. Sei le sanzioni elevate per schiamazzi notturni e musica ad alto volume, due per vendita di alcool al di fuori dell’orario previsto.

Ulteriori 12 sanzioni sono state comminate a diversi locali trovati sprovvisti di titoli autorizzativi alla messa in vendita. Quasi 214 verbali per violazione delle norme che regolano la circolazione stradale. Otto sequestri per contrastare il commercio abusivo per un totale di 432 articoli di merce, venduti illegalmente.

In merito al corretto conferimento dei rifiuti urbani da parte delle attività commerciali sono stati 2 gli illeciti sanzionati. Nel corso del week end non si arresteranno le verifiche da parte degli agenti.