Manifestazioni a Roma, identificati 90 no mask per le violazioni delle norme anti covid

Sono circa 90 i no mask, tra quelli che ieri hanno preso parte alle manifestazioni nella Capitale, che saranno sanzionati in violazione delle norme anti-covid. A renderlo noto è la Questura di Roma. I 90 sono stati identificati nel corso dei sit in di ieri. Non rispettosi delle norme convid, a loro è stato chiesto il documento per l'identificazione. Ora, appurate le violazioni, si deciderà sui singoli casi se far scattare la sanzione o la denuncia.

Con la mascherina sotto il mento si era invece di fornire i documenti l'uomo portato via da piazza san Giovanni. Un episodio che aveva generato il caos in piazza, con insulti reiterati alla polizia. Per l'uomo non sono stati resi noti i provvedimenti. Rischia, oltre alla violazioni per norme anti covid, una denuncia per il reato di rifiuto delle generalità.