Lanuvio, pugno duro contro l'abbandono dei rifiuti in strada: per gli incivili multe fino a 614 euro

Pugno duro contro gli "zozzoni" a Lanuvio. Su disposizione dell'amministrazione è stata attuata una specifica attività di controlli con telecamere di sorveglianza da parte degli agenti della polizia locale del Comune dei Castelli Romani al fine di sanzionare i cittadini incivili secondo quanto disposto dal regolamento comunale. Controlli che dal mese di settembre hanno portato ad elevare multe per un totale di circa 35mila euro.

Un'azione volta a contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti che ha visto un incremento di sanzioni per oltre il 200 per cento in più rispetto al passato. Sanzioni che partono da un minimo 216 euro ad un massimo di 614 euro per i casi più ricorrenti come ad esempio il gettito incontrollato di rifiuti e il loro abbandono, a cui vanno ad aggiungersi anche i verbali elevati per i terreni incolti ed infestanti che, con la loro folta vegetazione, invadono le sedi stradali.

"In questo momento pandemico di recrudescenza del contagio - commenta il comandante della polizia locale di Lanuvio Sergio Ierace - appare ancora più importante elevare l'attenzione a questi comportamenti incivili. Si sottovaluta spesso la provenienza dei rifiuti illecitamente smaltiti, senza avere a volte la possibilità di un reale tracciamento degli stessi, rischiando quindi che provengano, ad esempio, da siti in cui vi sono malati di Covid 19 o soggetti posti in quarantena dalle ASL. Si tratta di una maxi operazione volta a contrastare anche la pandemia in corso - conclude Ierace - sanzionando quei soggetti, non solo per la violazione ai provvedimenti emessi, ma anche per gravi imputazioni dove si dovesse accettare che il loro atteggiamento abbia portato a contagi o comunque ne abbia aumentato il rischio".