Auto in sosta selvaggia, bar e minimarket da incubo: fioccano multe a Centocelle

Auto in sosta selvaggia: un bar e un minimarket con gravi carenze igieniche. Fioccano multe a Centocelle. Sanzioni per migliaia di euro comminate dalla polizia locale impegnata in alcuni controlli interforze che hanno interessato anche la zona dei vicino Quarticciolo.

In tale contesto i caschi bianchi del V gruppo Casilino, a seguito di irregolarità riscontrate all’interno di attività commerciali, per auto in sosta vietata e al termine di una serie di verifiche legate al contrasto del degrado urbano hanno elevato sanzioni per oltre 10mila euro.

In materia di tutela al consumatore son state inoltrate segnalazioni alla Asl di zona per la chiusura di un bar e un minimarket, a causa delle gravi carenze igienico sanitarie riscontrate. Accertamenti anche sul corretto utilizzo delle slot machine presenti in alcuni pubblici esercizi e sul rispetto degli orari previsti dalla normativa vigente per questo tipo di apparecchiature.

Grazie all’ausilio di personale Ama, sono stati rimossi oltre 100 quintali di rifiuti urbani, tavoli, sedie, lamiere, masserizie e suppellettili. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.