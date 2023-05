Tor Bella Monaca come Fast and furious: dopo le denunce arrivano la multe

Controlli a raffica a Tor Bella Monaca, dopo la segnalazione da parte di diversi residenti che da giorni hanno notato auto - guidate dai giovani delle famiglie criminali locali e non solo - che sfrecciavano in via dell'Archeologia. Dopo una serie di chiamate alle forze dell'ordine, ieri sono scattati i primi controlli.

Gli agenti della polizia di Stato del distretto Casilino e il personale di polizia Roma capitale del VI gruppo Torri hanno controllato una serie di persone che viaggiavano in auto in via dell'Archeologia a velocità sostenuta. Sono state emesse 9 contestazioni al codice della strada, una delle quali pari a 664,80 euro con pagamento immediato visto che il veicolo aveva targa straniera. Sono state anche ritirate 3 patenti e sono stati sottoposti a fermo amministrativo 2 veicoli.

Durante il servizio è stata denunciata anche una persona che abusivamente trasportava dei rifiuti, mentre un’altra è stata sottoposta alla detenzione domiciliare dovendo espiare una pena per reati legati alla droga. In tutto sono state identificate 294persone e fermati 185 veicoli.