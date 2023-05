Tor Bella Monaca come Fast and furious: multe a chi corre a tutta velocità

Continuano senza sosta i servizi per contrastare il fenomeno delle auto a folle velocità a Tor Bella Monaca. Nei numerosi posti di controllo effettuati sono state controllate persone e veicoli, come già avvenuto nei giorni scorsi. Sono state elevate sanzioni al codice della strada per un ammontare totale di 12.581 euro. Due persone sono state trovate alla guida sprovviste di patente e sono stati sequestrati amministrativamente 2 veicoli in quanto sprovvisti di assicurazione.

I controlli sono stati pianificati, nei giorni scorsi, dalla questura di Roma, alcuni servizi dedicati, durante i quali gli agenti della polizia di Stato del VI distretto Casilino, in collaborazione con la polizia locale di Roma Capitale del gruppo Torri.