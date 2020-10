Roma, oltre 2mila controlli anti Covid nel week end: multato un locale in zona Monti

Proseguono i controlli in tutta la città da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Nel corso di questo weekend sono state effettuate oltre 2mila verifiche sul rispetto delle norme per contrastare la diffusione del Covid-19, soprattutto alla luce delle nuove disposizioni del governo.

Nel corso dei controlli, effettuati in tutti i quartieri della città, si è registrato un forte calo del numero di persone in circolazione rispetto allo scorso weekend.

Sono state una ventina le irregolarità rilevate: mancato uso della mascherina, consumo e vendita di alcolici dopo l'orario consentito, distanziamento sociale non rispettato, somministrazione nei locali in piedi sul posto oltre le ore 18.

Gli agenti hanno verificato anche il rispetto delle regole nei locali e negli esercizi commerciali: in un caso è stato sanzionato il titolare di un'attività con il servizio di ristorazione in zona Monti che durante una cena non ha fatto rispettare il distanziamento tra i tavoli e quello tra i clienti.

Per quanto riguarda la sicurezza stradale, sono state oltre 200 le sanzioni per sosta non consentita e intralcio alla circolazione.

"Voglio ringraziare tutto il corpo della Polizia Locale che sta assicurando anche in questo difficile momento un lavoro determinante per la città e i cittadini. Non abbassiamo la guardia", ha commentato la sindaca di Roma Virginia Raggi.