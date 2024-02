Nella domenica ecologica sono state fatte 172 multe a Roma

Aumentano le verifiche e, di conseguenza, anche le sanzioni. Sono oltre 1700 i controlli e 172 le violazioni riscontrate dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, in occasione del blocco del traffico per la domenica ecologica di ieri. Numeri che crescono rispetto all'altro stop alle auto di gennaio, quando i controlli erano stati 1.400 e le multe 161.

Quella passata è stata la quarta giornata di restrizioni alla circolazione privata in fascia verde di questa stagione invernale, disposta dal sindaco della Capitale Roberto Gualtieri. L'ultimo blocco del traffico è previsto per il 24 marzo sempre che non ci siano dei peggiormanti nelle rilevazioni sulla qualità dell'aria effettuate dall'Arpa Lazio, come accaduto ad inizio febbraio.