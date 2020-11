Blocco traffico a Roma, 1800 controlli e 151 le violazioni contestate

Sono ripartite le domeniche ecologiche a Roma. In occasione della giornata programmata per il blocco della circolazione all'interno della Fascia Verde, la Polizia Locale di Roma Capitale ha effettuato complessivamente nelle due fasce orarie circa 1800 verifiche sui veicoli in circolazione, registrando 151 violazioni.

Nella fascia oraria dalle 7.30 alle 12.30 la Polizia Locale di Roma Capitale aveva effettuato circa 1000 verifiche sui veicoli in circolazione, registrando 88 violazioni, quindi la grande maggioranza.