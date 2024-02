Gli autolavaggi che scaricano acqua e saponi nelle fogne: blitz dei carabinieri

Una serie di autolavaggi con scarichi e smaltimento di rifiuti non a norma. A scoprirli tra Ostia, Palocco, Fregene, Ponte Galeria e Vitinia sono stati i carabinieri che hanno denunciato sei gestori, multandolo per complessivi 25.830 euro.

Nello specifico, i carabinieri della stazione di Fregene hanno denunciato, e sanzionato per 4.133 euro, i due gestori di un autolavaggio per l'assenza delle previste autorizzazioni per lo scarico in fogna delle acque reflue e per l'omessa comunicazione annuale dei rifiuti prodotti. Nei guai anche il gestore di un autolavaggio per l'assenza del registro cronologico di carico e scarico e delle mancate annotazioni, in tutto o in parte, dei formulari di smaltimento dei rifiuti prodotti.

A Ponte Galeria, invece, i militari hanno sanzionato, per 500 euro, il gestore di un autolavaggio riscontrando l'omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali. Gli stessi carabinieri hanno denunciato e sanzionato anche il titolare di un autolavaggio per la completa assenza delle autorizzazioni per lo smaltimento e scarico in fogna delle acque reflue e l'omessa comunicazione annuale dei rifiuti prodotti. Allo stesso titolare è stato notificato anche un provvedimento di sospensione dell’attività.

I carabinieri di Casal Palocco hanno invece denunciato e sanzionato per 4.133 euro, il gestore di un autolavaggio per la completa assenza delle autorizzazioni per lo smaltimento e scarico in fogna delle acque reflue, nonché dell'omessa comunicazione annuale dei rifiuti prodotti e il mancato aggiornamento cronologico del registro e formulari di carico e scarico per lo smaltimento rifiuti e il gestore di un autolavaggio e officina, riscontrando l'abbandono di rifiuti speciali non pericolosi. Il titolare, per tale violazione, è stato anche denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria.

Gli stessi militari hanno poi denunciato e sanzionato, per 4.133 euro, il titolare di un autolavaggio, accertando la presenza di tre lavoratori stranieri senza regolare contratto e l’assenza del registro cronologico di carico e scarico e delle mancate annotazioni, in tutto o in parte dei formulari di smaltimento dei rifiuti prodotti.

Infine, i carabinieri di Vitinia hanno sanzionato i gestori di due autolavaggi: uno, multato per 1.40 euro, per le mancate annotazioni, in tutto o in parte dei formulari di smaltimento dei rifiuti prodotti e uno per l’omessa o incompleta o inesatta comunicazione annuale al catasto dei rifiuti, nonché per l'omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi.