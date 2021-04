Pasquetta in zona rossa: dalla provincia di Latina a Capocotta per prendere il sole, multato

Lo hanno fermato mentre rientrava in provincia di Latina dopo aver passato Pasquetta al mare sulla spiaggia di Capocotta. Una tintarella salata per un uomo di Cori, scoperto dalla polizia mentre rientrava a casa passando per Anzio e sanzionato per non aver rispettato il divieto di muoversi dal proprio Comune in vigore in queste festività pasquali in zona rossa.

La scoperta è stata fatta dagli agenti della polizia di Stato del Commissariato Anzio Nettuno, con la collaborazione degli uomini del Reparto Mobile, della Sezione Operativa della Questura di Roma, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e delle Polizie Locali di Anzio, Nettuno ed Ardea che hanno effettuato sul litorale servizi mirati a garantire il rispetto della normativa attualmente vigente volta al contrasto della diffusione del virus Covid19.

Durante i servizi sono state controllate 1142 persone e sanzionate 13. Le verifiche hanno riguardato anche le aree di accesso alle città di Anzio e Nettuno, con verifiche estese anche all’altezza della Divina Provvidenza e del Santuario a Nettuno, sulla Nettunense, sull’Ardeatina, in via del Faro e nei pressi delle stazioni ferroviarie.