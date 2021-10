Telecamera nascosta per spiare i propri dipendenti, denunciato amministratore di un autolavaggio

Come l'occhio del Grande Fratello spiava i propri dipendenti attraverso una telecamera installata di nascosto. Succede a Fiumicino in una società che offre servizi di parcheggio ed autolavaggio. Per tale motivo i carabinieri hanno deferito all'Autorità Giudiziaria l'amministratore della società con una ammenda di 1600 euro in quanto, come detto, presso la struttura era stata installata, senza la prevista autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro di Roma, una telecamera per riprendere i propri dipendenti mentre svolgevano la loro attività lavorativa.

Inoltre l’attività non era in possesso del registro di carico/scarico dei rifiuti speciali prodotti e dei relativi documenti di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e dei fanghi prodotti, pertanto è stata sanzione per 4.133 euro.

A scoprire gli illeciti i carabinieri della Compagnia Aeroporti unitamente al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma e della Stazione Carabinieri Forestali di Ostia.