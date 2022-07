Ostia, l'accesso libero al mare non è a norma: stabilimento multato di mille euro

Mancavano i cartelli utili per indicare l'accesso libero al mare. Segnali assenti costati cari ad un lido di Ostia, multato dalla polizia locale per 1000 euro. Il gruppo Mare dei vigili ha contestato ai titolari di uno stabilimento l'assenza di un cartello ben visibile e in più lingue che segnalasse - così come imposto dal sindaco ai concessionari - il varco di accesso al pubblico, elevando una sanzione di oltre mille euro.

Lo scorso week end, proprio in quel lido, gli attivisti dell'associazione Mare Libero avevano provato ad entrare, ma furono respinti. Il motivo? Il mancato "pedaggio" di 10 euro che il lido chiedeva.

L'ordinanza pubblicata lo scorso 9 maggio prevede, infatti, non solo l'obbligo di esporre cartelli che avvisino cittadini e turisti che l'accesso alla spiaggia è libero e gratuito, ma anche il divieto di affiggerne altri che possano indurre in inganno (come ticket, biglietti o biglietteria).