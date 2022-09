Su bus e in metro senza mascherina, blitz dei Nas: in una settimana multe per undicimila euro a Roma

In troppi lo hanno dimenticato: per viaggiare sui mezzi pubblici, fino al prossimo 30 settembre, è ancora obbligatorio indossare una mascherina ffp2 a protezione di bocca e naso. Una precauzione già in vigore, rimasta per limitare il contagio da coronavirus. Eppure, diversi utenti - di Roma e non solo - decidono di fare a meno della protezione. A bordo dei mezzi pubblici è ormai sempre più raro incontrare persone munite di mascherine.

A vigilare sulla questione a bordo di autobus, tram, treni e metro della Capitale, sono i carabinieri dei Nas. Nella prima settimana di settembre, negli hub e nelle tratte principiali di Roma, sono state controllate a campione quasi 4mila persone. Basso, il numero di sanzionati: appena 29. In totale sono state elevate sanzioni per 11.600 euro. Un "segnale", fanno sapere fonti dell'Arma, che proseguirà anche nei prossimi giorni e sempre a campione perché "è impossibile controllare tutte le linee di Roma".

Soprattutto con l'apertura delle scuole perché, secondo le stesse fonti, sono i minorenni a lasciare più spesso a casa il disposizione di protezione. Stando ai dati nazionali raccolti nello stesso periodo, sono stati controllati 3.058 mezzi pubblici autobus urbani ed extraurbani (65%), metropolitane (12%), collegamenti ferroviari locali e di navigazione (23%), interessando la verifica di oltre 30 mila utenti a bordo degli stessi.

Sono state contestate 203 violazioni amministrative nei confronti di utenti ed autisti, che si trovavano a bordo privi di mascherina o in assenza di idonea mascherina filtrante (ffp2 o classe superiore), per un ammontare complessivo di 81 mila euro di sanzioni. Accertamenti che ha portato a sanzionare 31 minori, pari al 15% delle persone multate, perché incuranti della normativa. Le attività di controllo dei Nas "proseguiranno al fine di tutelare la salute dei cittadini e della collettività, con particolare riguardo ad ulteriori aspetti connessi con il contesto epidemico in atto", spiegano dall'Arma.