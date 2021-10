Cori contro i napoletani: multa da 10mila euro all'As Roma

Cori discriminatori contro i tifosi del Napoli. Per questo motivo l'As Roma è stata sanzionata con una multa di 10mila euro per gli insulti rivolti dagli spalti ai tifosi partenopei nel corso del match pareggiato 0 a 0 domenica scorsa allo stadio Olimpico. La società giallorossa, si legge nel comunicato del Giudice Sportivo, è stata punita "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria".

Aperto, inoltre, un supplemento di indagine su alcuni cori contro Victor Osimhen: "Il Giudice sportivo, in relazione al coro discriminatorio di matrice razziale nei confronti del calciatore Victor Osimhen, dispone, a cura della Procura Federale, un supplemento di accertamento istruttorio che specifichi nel dettaglio la durata e la dimensione del coro stesso, confermando che il coro non si è ripetuto successivamente agli annunci effettuati, nonché in ordine alla collaborazione della società Roma per l’individuazione dei responsabili, acquisiti se del caso elementi dai responsabili dell’Ordine pubblico", si legge nel comunicato.