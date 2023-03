La pizzeria kebab con pavimenti unti e il bagno attaccato ai fornelli

Pavimenti unti, sporcizia diffusa, pessime condizioni igienico sanitarie sia della cucina che degli utensili utilizzati e il bagno attaccato ai fornelli utilizzati per la preparazione del cibo. Questo quanto riscontrato dalla polizia in una pizzeria kebab di San Basilio. Oltre a ciò anche mancanza di cartellonistica per il divieto di fumo, nonché la mancanza delle indicazioni obbligatorie degli ingredienti e allergeni dei prodotti alimentari da banco. Per tali inosservanze sono state elevate sanzioni pari a 3.404 euro.

La sanzione è arrivata nell'ambito dei servizi ad alto impatto disposti dal questore di Roma anche nel quadrante nord est della Capitale. Nello specifico a San Basilio i controlli hanno visto coinvolti oltre agli agenti del IV distretto, il reparto prevenzione crimine Lazio, una unità cinofila, personale moto montato dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.

Durante il servizio, mirato alla prevenzione e repressione dei reati presso le stazioni della metro linea B Ponte Mammolo e Rebibbia, sono stati effettuati 9 posti di controllo improntati alla massima visibilità e all’innalzamento della percezione di sicurezza da parte della cittadinanza nelle zone di Colli Aniene, Torraccia e Casal Monastero.

Nel corso delle attività sono state controllate anche altre attività commerciali del quartiere periferico del Tiburtino. All’interno di un bar, sono state accertate carenze igienico sanitarie, per le quali sono state elevate sanzioni pari a 1.000 euro. All’interno sono stati trovati, inoltre, due dipendenti al momento sprovvisti di contratto di lavoro e per questo è stato interessato l’ispettorato per il lavoro.