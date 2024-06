Carenze igieniche nella pasticceria, multa da 3mila euro

Un bar e una pasticceria. All'interno dei due esercizi commerciali gravi carenze igienico sanitarie. Succede al Tuscolano dove i Nas dei carabinieri hanno svolto dei controlli. Due i negozi dove sono state riscontrate irregolarità. La pasticceria, con il titolare sanzionato con una multa complessiva di 3000 euro, e un bar. Anche in questo caso i militari del nucleo antisofisticaizone hanno accertato carenza igieniche circa la produzione e la conservazione degli alimenti con il responsabile multato per 1000 euro.

Le due multe sono arrivate nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dai carabinieri della stazione Roma Cinecittà e della compagnia Casilina nei quartieri Don Bosco, Cinecittà Est e Appio Claudio, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa.

Nel corso dei vari controlli, i militari dell'Arma hanno denunciato a piede libero tre persone, un cittadino di origini cubane per non aver ottemperato a un decreto di espulsione dal territorio nazionale, una 43ene italiana, con precedenti, per essersi impossessata di alcuni capi di abbigliamento da un’attività commerciale e un uomo, appena 18enne, trovato a bordo di un’autovettura in possesso di oltre 20 grammi di hashish.

Altre 4 persone, sono state sorprese con modiche quantità di stupefacenti e segnalate alla prefettura di Roma, quali assuntori di sostanze stupefacenti.