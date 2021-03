Vende sigarette, cartine e tabacco nel bar ma senza licenza: multa da 3300 euro

Vendeva sigarette, tabacco, cartine e filtri nel bar ma non aveva la licenza. A finire nei guai un barista nella zona della Bufalotta scoperto dai funzionari ADM dell'Ufficio Monopoli per il Lazio. In particolare gli uomini dell'Agenzia delle Dogane, a seguito di una segnalazione, hanno effettuato un controllo approfondito del locale scoprendo tabacchi e cartine conservati in un cassetto del bancone.

I pacchetti erano regolarmente provvisti di contrassegno di legittimazione, tuttavia, proprio in virtù delle severe normative che regolano la corretta commercializzazione dei tabacchi anche a tutela della salute pubblica, gli stessi possono essere venduti solo dagli esercizi regolarmente autorizzati.

Alla richiesta di esibire le prescritte licenze di vendita di generi di monopolio, il titolare ha “candidamente” ammesso di non esserne in possesso: in totale sono stati trovati 40 pacchetti di sigarette e sigari di varie marche, per un totale di 0,800 kg e una scatola di cartine e filtri. Si è proceduto al sequestro dei tabacchi e delle cartine.

Sarà elevata, nei confronti del titolare, una sanzione amministrativa di 3.300 euro. (art 16 della legge 689/81). La vendita sottobanco di sigarette di legittima provenienza ai propri clienti, anche se al prezzo di costo e dunque senza lucro o, come generalmente capita di sentirsi dire, per offrire un servizio di cortesia ai propri clienti, è una violazione che può costare molto cara, dal momento che il commercio di sigarette è consentito solo nelle rivendite o dai patentini autorizzati da ADM.