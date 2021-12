Abbandona venti chili di rifiuti in strada: multa da 600 euro

Uno 'zozzone' in trasferta dal Comune vicino. Sono stati i carabinieri della stazione forestale di Guidonia Montecelio a sanzionare per l'abbandono al suolo di rifiuti speciali non pericolosi un 37enne di Fonte Nuova.

All’uomo è stata contestata la violazione della normativa in materia ambientale perché ritenuto responsabile di avere abbandonato in via Giotto, a Pichini, frazione del comune della Città dell'Aria, un sacco trasparente contenente bottiglie, involucri per alimenti, rifiuti cartacei, rifiuti in vetro, rifiuti umidi e documentazione cartacea riconducibile al trasgressore per un quantitativo totale di circa 20 chili La violazione comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di 600 Euro.

Zozzoni a Bracciano a Moricone

Sono invece stati i carabinieri della stazione Forestale di Manziana e della Stazione di Palombara Sabina, in due distinte attività hanno sanzionato sei persone per abbandono di rifiuti urbani al suolo per un totale di 3600 euro.

I militari, dopo aver rinvenuto diversi sacchi di plastica pieni di rifiuti indifferenziati e documenti cartacei sparsi in varie località nei comuni di Bracciano e Moricone, ne hanno accertato la provenienza e rintracciati proprietari, facendo scattare nei loro confronti la sanzione amministrava di 600 euro.